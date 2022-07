Gallicano perde a 101 anni la sua “Vergi”, custode di storie e tradizioni

Ieri (13 luglio) si è spenta, all’età di 101 anni, Virginia Francalanci, da tutta la comunità di Gallicano conosciuta come Vergi. Decana dell’Unitre Gallicano e del Circolo culturale Tognotti, con la sua vivacità e la sua voglia di raccontare era un punto di riferimento per tutto il paese.

Sentiti i messaggi di affetto che in queste ore si stanno diffondendo sulle pagine social. Scrive Unitre Gallicano, condividendo un video di un valzer tra la signora Virginia e sua figlia Mariangela di qualche anno fa: “Salutiamo con amore la nostra Virginia, la nostra Vergi. Ci ha accompagnato per tutta la sua lunga vita coi suoi racconti, con la sua gentilezza e allegria, condividendo con molti di noi gioie e dolori.

È stata per noi una grande testimone del suo tempo, con le sue parole e i suoi scritti, che rimangono in noi, divenendo parte della nostra storia personale e locale. Non sapere più a chi chiedere storie, informazioni sul nostro passato, sulle tradizioni di questo nostro piccolo paese e della sua cultura contadina, è molto triste. Vorremmo tornare qualche anno indietro e raccogliere tutto il suo patrimonio umano e culturale. Ma non si può. Grazie Virginia, per tutto quello che ci hai dato e che rimane vivo dentro di noi”.

Anche il Circolo culturale Tognotti, stringendosi alla famiglia di Virginia Francalanci, condivide pubblicamente un ricordo: “Donna sensibile sempre in prima fila ad ogni evento culturale, lascia in tutti noi un dolce ricordo. Con le sue amiche Bianca e Letizia animava ogni discussione contagiando tutti con la sua simpatia. Da qui vi immaginiamo mentre ci guardate sorridendo. Buon viaggio Vergi, da tutti noi”.

La redazione di Serchio in Diretta si unisce alle condoglianze per la famiglia e per il nipote, Dino Ponziani, vicesindaco di Gallicano.