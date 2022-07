Lutto per la morte del giornalista Nazareno Bisogni

Grave lutto nella famiglia giornalistica toscana. E’ scomparso a Firenze oggi (14 luglio) all’età di 73 anni, Nazareno Bisogni. Il giornalista è scomparso dopo una lunga malattia e lascia nel dolore la moglie e due figli.

Bisogni, originario dell’Umbria, aveva iniziato la sua carriera giornalistica a Radio Centofiori e poi aveva lavorato con Teleregione.

E’ stato direttore dell’ufficio stampa della Cgil regionale toscana, per più di 30 anni, e della Fondazione Caponnetto.

Il presidente dell’Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Ast, affranti, si stringono alla famiglia per l’improvvisa scomparsa di Bisogni, “collega di indiscutibile valore, sindacalista, componente del consiglio direttivo Ast”.

“Ha dedicato larga parte della sua esistenza proprio al sindacato dei giornalisti – si legge in una nota dell’Ast -. Fin dall’inizio si era impegnato nell’emittenza privata, da Radio Centofiori a Teleregione, per poi diventare lo storico consulente per l’informazione della Cgil Toscana. Ma il ricordo di Nazzareno, che è troppo vasto per poterlo condensare in poche righe, è legato alle sue infinite battaglie in difesa dei colleghi. Battaglie portate avanti nei ruoli dell’Ast, di cui è stato a lungo anche vicepresidente, fino all’esperienza nella giunta esecutiva e nel consiglio nazionale della Federazione della Stampa. Ci mancheranno la sua saggezza, la sua esperienza e, soprattutto, la sua voglia di battersi per dare diritti e dignità sul lavoro ai colleghi più giovani, precari, spesso sfruttati”.