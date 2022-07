I tempi di restauro non si annunciano brevi perché si tratta di una struttura vincolata, oltre ad essere tra le più trafficate di Lucca. La circolazione sul Ponte di Monte San Quirico è ripresa fin da ieri sera in piena sicurezza, dopo che una spalletta è crollata a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti. Immediato, infatti, è stato l’intervento dei tecnici della Provincia, che hanno effettuato tutti gli interventi necessari affinché questa importante infrastruttura fosse percorribile senza rischi.

L’intervento si è reso necessario a seguito dello scontro tra un furgone e un camion, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri (mercoledì 13) e che, di fatto, ha comportato lo sfondamento di una spalletta del ponte.

Una volta liberata la carreggiata dai mezzi coinvolti nell’incidente, è iniziato l’intervento della Provincia che ha effettuato un’opera che ha previsto l’installazione di protezioni in cemento, con lo scopo di rendere il ponte nuovamente transitabile in piena sicurezza.

Nella giornata di oggi (giovedì 14) si svolgeranno invece gli interventi di valutazione complessiva del danno e saranno effettuate delle opere di rifinitura del primo intervento.

La infrastruttura è sottoposta a vincolo, pertanto è necessario anche il parere della Soprintendenza per il ripristino della spalletta: non si esclude che sia necessario recuperare dal fiume Serchio quanto caduto a causa dell’urto con i mezzi, per poter procedere a un restauro con il materiale originale.