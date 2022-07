Trovano un rondone con le ali tagliate

Un gesto ignobile nei confronti di un volatile indifeso è stato scoperto dalle associazioni animaliste. Sia per Anpana Lucca che per Vega Soccorso, questi sono mesi particolarmente “bollenti” per i recuperi di pulli e piccoli selvatici (Anpana Lucca) e di volatili e selvatici adulti feriti (Vega Soccorso).

In diversi anni di servizio, però, mai i volontari delle due associazioni si erano trovati davanti una scena come questa. Questi i fatti: Anpana Lucca riceve una telefonata da S. Vito per recuperare, a detta di chi lo aveva trovato vicino all’Oratorio, un pullo di rondone perché aveva le ali ancora da crescere. Il volatile è stato recuperato ma solo mentre stava per essere trasferito al Cruma di Livorno i volontari si sono resi conto che qualcosa non quadrava. Troppo lunga la coda e troppo corte le ali per essere un pullo. Solo dopo un attento esame delle ali, provando ad aprirle, i volontari di Anpana hanno avuto conferma che parte delle ali erano state tagliate di netto presumibilmente con delle forbici.

Resosi così conto che si trattava di un adulto sono stati informati tempestivamente i colleghi di Vega Soccorso che, appunto, hanno competenza sui volatili feriti e sono rimasti, come i volontari di Anpana, esterrefatti da tanta cattiveria contro un essere inerme. Sia Vega Soccorso che Anpana Lucca ricordano, al riguardo, che l’articolo 544 ter del codice penale, rubricato “maltrattamento di animali”, recita: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, é punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. E, molto probabilmente, in questo caso, trattandosi di animale protetto, le sanzioni saranno ancora piú pesanti. Vega Soccorso e Anpana Lucca stanno valutando di procedere penalmente contro ignoti nella speranza di giungere ai responsabili di questo maltrattamento. Se qualcuno sapesse qualcosa o avesse sentito voci al riguardo contatti Vega Soccorso al 348/8860685 o Anpana Lucca al 366/2780347.