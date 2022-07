Cade nel bosco, ferito un escursionista

Un uomo di circa 50 anni caduto nel bosco è stato salvato in serata dagli uomini del Sast.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 in oggi, in val Serenaia, nel comune di Minucciano, in Garfagnana. A dare l’allarme è stato lo stesso escursionista che è riuscito a dare l’allarme al 118. Sono quindi scattate subito le ricerche. Gli uomini del Sast hanno individuato l’uomo, ferito a una spalla, poco prima delle 23 e lo hanno condotto a piedi al rifugio più vicino dove ad attenderlo c’era l’ambulanza.