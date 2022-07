Il fiume Serchio non scorre più, in alcuni tratti si notano chiaramente gli inquietanti laghetti e pozze stagnanti a testimonianza ennesima della drammaticità della situazione attuale. Da Ponte San Pietro la visuale è a dir poco angosciante. Isolotti sempre più grandi, il Serchio sempre più piccolo, e la portata sempre inferiore, a tal punto da ristagnare letteralmente in in numerosi punti. L’inquinamento ha portato nei decenni a drastici cambiamenti climatici, tra i quali questo caldo rovente e l’assenza totale di precipitazioni per mesi interi in alcune zone, e la Toscana e la Lucchesia sono tra le zone ad allarme rosso.

Un fiume che perde addirittura la sua caratteristica principale, quella di scorrere appunto, la dice lunga su ciò che sta accadendo e le immagini parlano più di mille parole. E non sono previste piogge nei prossimi giorni. Il dibattito sulla siccità è ormai all’ordine del giorno di tutti i tavoli amministrativi locali e nazionali e sarà inevitabile intervenire in modi sempre più severi e a 360 gradi. Non è una situazione che potrà cambiare dall’oggi al domani e in attesa di Giove pluvio bisogna provare a fare di tutto e di più, costi quel che costi. Il tempo è ormai scaduto.