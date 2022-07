Ladri in azione nel Morianese. I residenti: “Vogliamo le telecamere”

Sono entrati in casa in pieno giorno, utilizzando una scala. E’ solo uno dei colpi messi a segno o tentati dai ladri, nell’ultimo periodo, nel Morianese. Questa è una zona da sempre bersagliata dalle bande dei malviventi, che, soprattutto d’estate, tengono in scacco i residenti. Lo sa bene il proprietario di un appartamento a San Michele di Moriano, che ha ricevuto la sgradita visita dei ladri.

La casa era stata lasciata vuota dai proprietari e i ladri ne hanno approfittato. Stesso copione in altre abitazioni della zona, dove torna urgente il problema delle incursioni. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati segnalati nella chat del controllo di vicinato alcuni loschi individui stazionare per ore davanti a case e corti. Il timore degli abitanti è che possa trattarsi di ladri che studiano il territorio pronti ad entrare in azione.

E’ per questo che il comitato Murrius che si era battuto per attivare il controllo del vicinato ha espresso l’intenzione di chiedere al nuovo sindaco una telecamera in zona: “A Raspini – spiegano dal comitato – avevamo chiesto le telecamere di sorveglianza: vediamo di rifare la domanda al nuovo sindaco Mario Pardini”.