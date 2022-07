Operaio cade da un ponteggio e finisce in ospedale

Se l’è cavata con un politrauma un operaio caduto da un ponteggio mentre stava lavorando nell’area del Polo fiere di Lucca a Sorbano.

L’incidente, secondo quanto appreso dal 118, è avvenuto attorno alle 17,45 di oggi (16 oggi). Per cause in corso di accertamento l’operaio sarebbe caduto da un’altezza di circa due metri e mezzo procurandosi una sospetta frattura alla caviglia.

A soccorrerlo l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Lucca che dopo un intervento sul posto hanno trasferito l’uomo, di origini marocchine, al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso.