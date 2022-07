E’ in arrivo dalla prossima settimana l’ anticiclone Apocalisse 4800.

Ad annunciarlo è Meteo.it che nelle sue previsioni meteo avvisa che il caldo sarà un incubo.

In questa estate caldissima, senza piogge, con una siccità in Toscana che ha costretto la Regione a dichiarare lo stato di emergenza, la nuova ondata di caldo è prevista già da domani (18 luglio).

“Apocalisse4800 – spiega il sito meteorologico – si chiama così per la quota dello zero termico prevista appunto a 4800 metri sulla cima dell’Europa, sulla cima del Monte Bianco, mai così alta, con tutte le Alpi a rischio fusione della neve e dei ghiacciai. La causa di questa anomalia bollente va ricercata nella particolare configurazione sinottica che andrà ad instaurarsi sull’Europa centro-meridionale: denominata in termine tecnico blocco ad Omega”.

Cosa ci aspetta? Secondo Meteo.it una forte impennata dei valori termici con valori fino a 39 – 41 gradi a partire da mercoledì (20 luglio).

Anche la Toscana sarà investita dal clima rovente.