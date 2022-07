Escursionisti in difficoltà salvati sulle Alpi Apuane

Una famiglia di escursionisti francesi è stata tratta in salvo nel pomeriggio di oggi (17 luglio) dai soccorritori in un sentiero impervio delle Alpi Apuane nel comune di Stazzema.

Marito e moglie con la figlia si erano spinti in un sentiero piuttosto ripido nella zona del Passo Croce e si sono trovati in difficoltà per la natura impervia del luogo e per la stanchezza così hanno chiamato soccorsi. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco che attraverso sistemi di localizzazione Gps hanno individuato la famiglia. E’ stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso del Sast per recuperare i tre e condurli in salvo.