L’abbandono è reato.

L’appello, in virtù anche dell’estate e della partenza per le vacanze, arriva dalla polizia di Stato

“I nostri amici a 4 zampe fanno parte della nostra famiglia – spiega la polizia – e bisogna prendersi cura di loro in modo responsabile. Quindi prima di partire per le vacanze pensiamoci. O li portiamo con noi, o li lasciamo in sicurezza a persone fidate”.

“Ricordate – conclude la polizia – che in caso debbano essere trasportati in auto, devono viaggiare in apposita gabbia o nel vano posteriore con una barriera divisoria. Ovviamente ogni tanto è opportuno fermarci per dargli da bere e fargli sgranchire le zampe. Amiamoli sempre”