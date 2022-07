Morta la storica commerciante del Forte Daniela Broch

E’ lutto nel mondo del commercio in Versilia per la scomparsa di Daniela Broch. Storica e nota commerciante di Forte dei Marmi, ha ricoperto a lungo la carica di presidente del locale Centro commerciale naturale di Confcommercio Essere Forte, mettendosi in luce per il suo vulcanico impegno, la classe, la lungimiranza e le idee sempre brillanti mirate a valorizzare la cittadina del Forte e il suo tessuto imprenditoriale, oltre che la sua boutique di alta moda.

Ad esprimere il suo cordoglio è Confcommercio Lucca. Alla famiglia dell’amica Daniela vanno l’abbraccio sincero e affettuoso e le più sentite condoglianze da parte del presidente Rodolfo Pasquini, del presidente di Viareggio – Versilia Piero Bertolani, della direttrice Sara Giovannini e dello storico presidente di Confcommercio Forte dei Marmi Antonio Morini, a nome dell’intera struttura di Confcommercio.

“Non esistono parole – ha affermato il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi – per esprimere il dolore della scomparsa di Daniela Broch, una amica di tutti noi, figura di riferimento non solo per la nostra comunità ma anche per i nostri ospiti che trovavano in lei una grande professionista della moda e dell’eleganza. Generosa, vulcanica, amava il suo lavoro, il suo Forte, la sua clientela. Difficile pensare che non sia più con noi”.