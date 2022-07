Fiamme di bosco a Bozzano: vigili del fuoco in forze per lo spegnimento

Ancora fiamme di bosco nella serata di oggi (18 luglio) nel territorio di Massarosa.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 21,30 in via del Borrone a Bozzano con due squadre e con sei mezzi per un incendio che ha messo a rischio anche alcune abitazioni della zona.

L’intervento si è inizialmente concentrato sullo spegnimento delle fiamme, quindi sulla messa in sicurezza della zona per evitare la ripresa del fuoco.