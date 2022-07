Doppio guasto elettrico a Sant’Anna, quartiere al buio per ore

Sant’Anna, giornata di disagi per il doppio guasto alla linea elettrica interrata di media tensione che alimenta il quartiere e le limitrofe vie del centro e che ha allarmato i residenti fin dalla serata di ieri.

Il disservizio elettrico ancora in corso che ha coinvolto tante abitazioni a macchia di leopardo, è stato causato da un doppio danneggiamento su due punti del cavo, uno dei quali era stato isolato e messo fuori servizio ieri sera (18 luglio) con una soluzione provvisoria. Tuttavia durante le operazioni di riparazione si è verificato il danno sulla tratta di linea controalimentante dalla direttrice opposta, cosicché le utenze nella porzione tra i due punti di cavo sono rimaste prive di elettricità.

Le squadre operative di E-distribuzione, coadiuvate dal centro operativo che ha già ripristinato il servizio per una parte delle utenze con manovre in telecomando, stanno intervenendo sul posto per installare un cavo attrezzo – ovvero un tratto di linea componibile in esterno in sostituzione del cavo interrato – per restituire elettricità anche alle altre utenze prive di energia elettrica.

Allo stesso tempo sono già state avviate le operazioni per le riparazioni, attraverso la sostituzione dei tratti di rete danneggiati.

L’operazione è complessa e si concluderà nella serata. E-distribuzione si scusa per il disagio e resta a disposizione delle istituzioni e dei clienti per ogni approfondimento. La situazione è gestita e si opera per risolvere il prima possibile.