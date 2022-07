Incendio a Massarosa: possibili black out a Viareggio e Torre del Lago

Probabili disagi anche a Viareggio e Torre del Lago, per il maxi rogo che sta devastando il territorio di Massarosa.

Saranno infatti possibili dei distacchi di energia elettrica già dalla serata, almeno fino alla fine delle operazioni in volo dei Canadair. Operazioni che però saranno protratte il più possibile per cercare di arginare il rogo.

Tutti i tecnici sono comunque allertati per intervenire.

“Si raccomanda prudenza e attenzione”, le parole del sindaco Giorgio Del Ghingaro che, attraverso la protezione civile comunale ha fatto inviare l’alert a tutti i cittadini con una telefonata.

Il primo cittadino di Viareggio ha sentito questa mattina la sindaca Simona Barsotti per esprimere solidarietà ma soprattutto garantire collaborazione in caso di bisogno.

Il grazie del primo cittadino e di tutta l’amministrazione va a quanti stanno lavorando per arginare le fiamme: una situazione di emergenza che vede coinvolti, e distrutti, centinaia di ettari di territorio.