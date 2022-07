Sono il vento e il tempo i nemici principali nella lotta agli incendi che stanno devastando i boschi, tra le colline di Camaiore e la Lucchesia. Vento che, con il passare delle ore, ha cambiato direzione e spinto il fronte di fuoco dell’incendio che da ieri ha bruciato circa 20 ettari tra Nozzano e Filettole vicino all’abitato di Castiglioncello.

Proprio qui nel momento più critico si sono recati il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti che, valutata la situazione, hanno disposto l’evacuazione di alcune famiglie in via del tutto precauzionale. L’incendio fra Vecchiano e Lucca, infatti, si è pericolosamente avvicinato ad un gruppo di case e non è stato ancora possibile arrestare la sua avanzata.

Stessa situazione critica sul fronte opposto, a Filettole, dove le fiamme sono arrivate a pochi metri da un gruppo di abitazioni: è per questo che qui sono stati dirottati due elicotteri Aib e un Canadair, per evitare danni agli edifici.

C’è poi il fronte di confine con Massarosa. A fronte di una superficie complessiva dell’incendio pari a 630 ettari, la superficie colpita sul territorio del Comune di Lucca è di circa 40 ettari. La zona colpita è quella intorno all’azienda agricola Casanova, tra le frazioni di Chiatri e Fibbialla, dove il fronte delle fiamme è attenzionato e dove sono intervenuti 3 Canadair insieme agli elicotteri antincendio.

di 15 Galleria fotografica Ancora non domato il maxi rogo a Massarosa









Nel pomeriggio, inoltre, si è aperto anche il fronte verso Valpromaro, nel comune di Camaiore, al confine con Lucca: qui sono scattate le prime evacuazioni.