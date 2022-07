Attivati dalla Provincia di Lucca, da ieri (19 luglio), anche i volontari Anpana di protezione civile si sono recati a Massarosa per l’assistenza agli animali colpiti dall’incendio e non solo.

Anpana Lucca, infatti, è l’unica associazione di Protezione Civile della Piana lucchese riconosciuta per far parte del modulo veterinario (in costituzione) della colonna mobile regionale di Protezione Civile.

Da ieri sul posto di coordinamento dei volontari a Massarosa, i volontari Anpana, dopo aver aiutato ad allestire il dormitorio montando decine di brandine, sono stati impegnati in un recupero di cane a Gualdo, un recupero di 2 pappagalli a Montigiano e nel censimento animali degli sfollati alloggiati a Massarosa. In serata arriveranno ulteriori sfollati. La maggior parte degli sfollati già censiti avevano cani ma non sono mancati gatti, uccelli, tartarughe e galline. Sempre in serata Anpana Lucca organizzerà, a ingresso dormitorio, un punto distribuzione di mangime per cani e gatti di coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.