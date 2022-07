Brutto incidente in via delle Gravine a san Macario, nel primo pomeriggio di oggi (20 luglio), in un orario intorno alle 16.30, tre auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare. Ad essere coinvolti nel sinistro, sono statue tre autovetture, due delle quali procedevano nel senso opposto e sono rimaste agganciate con la ruota anteriore, una delle Gesam e una Alfa Romeo rossa. Al sinistro si è aggiunta poi una terza macchina, una panda blu che non è riuscita ad evitare l’impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti due ambulanze della misericordia e una volante della polizia per i rilievi di rito. Il conducente dell’Alfa Romeo è stato portato al pronto soccorso, ma per fortuna non si trova in pericolo di vita.

Il consigliere comunale di Lucca 2032, Marco Santi Guerrieri, che ha raggiunto il luogo, pochi minuti dopo l’impatto tra i due veicoli, commenta: “Via delle Gravine a san Macario è già stata teatro di drammatici incidenti, causati dall’alta velocità e dalla via stretta. Bisogna trovare una soluzione efficiente per contrastare l’alta velocità nei centri abitati“.