Incendi, focolai domati a Castiglioncello e Piazzano. Resta in vigore l’ordinanza di evacuazione della frazione

Passata la grande paura per gli incendi a Castiglioncello e per il timore che le fiamme da Fibbialla scavallassero verso Piazzano.

Quella di oggi è stata una giornata di monitoraggio e controllo da parte di vigili del fuoco, sistema antincendio regionale e Comune di Lucca. Sul posto per i sopralluoghi anche il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti che, in serata, ha tracciato un bilancio degli avvenimenti.

“Oggi – ha detto – un altro focolaio ha interessato la frazione di Castiglioncello ed è stato spento anche grazie a un intervento importante dei Canadair e degli elicotteri della Regione. In serata la situazione è tornata sotto controllo. Un nuovo focolaio si è ripresentato anche a Piazzano, sotto un bosco di acacia, dove sono intervenuti gli elicotteri che hanno impedito l’estensione del fuoco a quella collina da cui ieri sera si temeva che potesse estendersi il fuoco anche alla frazione lucchese e che ha poi portato all’ordinanza di evacuazione”.

Ordinanza per 200 persone che rimane, al momento, ancora attiva su richiesta della Prefettura di Lucca, anche se solo poche persone rispetto a quelle previste hanno voluto abbandonare la propria casa. “A fungere da freno naturale allo sviluppo delle fiamme – spiega ancora Barsanti – è stata la Francigena, barriera naturale che oggi abbiamo provveduto a ripulire affinché mantenga appieno le proprie funzioni preventive”.

Così la nota ufficiale del Comune: “Attualmente tutti gli incendi sul territorio del Comune di Lucca sono sotto controllo, anche se lo scenario è in costante monitoraggio per focolai ancora attivi a Valpromaro e Fibbialla. Nel pomeriggio, come si temeva, si è alzato il vento a causa dell’escursione termica e questo aveva causato un principio di fuoco nel sottobosco di Piazzano, subito spento dall’intervento degli elicotteri. Anche a Castiglioncello erano tornate le fiamme vicino alle abitazioni, domate dai Canadair. In entrambi i casi gli interventi sono stati richiesti prontamente dal personale a terra, composto da vigili del fuoco, protezione civile, squadre antincendio boschivo e polizia municipale. Le previsioni meteo per il vento della notte in arrivo sono ottimistiche, ma si è deciso in via precauzionale di non revocare fino almeno a domani le ordinanze di sgombero attualmente in essere, rinforzando al tempo stesso i presidi nelle frazioni evacuate per evitare il rischio di sciacallaggi nelle abitazioni”.