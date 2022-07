Incendi in Toscana, Tambellini (Fns Cisl): “Servono sforzi ulteriori e piani di assunzione integrati”

Anche la Fns Cisl interviene sul tema dei vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dei roghi sulle colline di Massarosa e in Oltreserchio.

“Innanzitutto – si legge in una nota di Emanuele Tambellini della Fns Cisl di Lucca – il primo pensiero della Federazione Nazionale Sicurezza Cisl va alla popolazione coinvolta con una sentita e particolare vicinanza a quanti purtroppo sono stati colpiti dall’evento disastroso dell’incendio di Massarosa in quanto sfollati e a quanti hanno perso beni cose o animali. La situazione in generale non è stata semplice in primis per la lunga mancanza di piogge che sta caratterizzando questa estate che con le elevate temperature hanno prodotto un mix che già di per sé basterebbe per creare situazioni critiche ed importanti. Oltretutto non è stato certamente d’aiuto che nella zona spesso e volentieri si sollevasse il vento tra l’altro cambiando sovente direzione e mettendo a dura prova le squadre di soccorso che operavano sul luogo”.

“La Fns Cisl – si legge ancora – tiene a ringraziare tutto il personale vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento ormai da molte ore, al personale cosiddetto Tas (Topografia applicata al soccorso), a quello impegnato nelle sale operative e nell’unità di crisi locale e anche al settore dirigenziale e direttivo che ha seguito fino dagli inizi gli interventi susseguitisi nella zona. Menzione opportuna va fatta anche a chi ha trascorso momenti di tensione con particolari situazioni come i colleghi del comando di Siena che sono stati interessati dall’esplosione di un serbatoio interrato di Gpl, fortunatamente senza gravi conseguenze. Va ricordato ovviamente che gli interventi ordinari slegati da quello di Massarosa hanno continuato imperterriti ad occupare i vigili del fuoco che solo ad esempio nella giornata di martedì sono intervenuti anche su un vasto incendio di cartiera a Diecimo, in due incendi di appartamento e in diverse situazioni di soccorso tecnico urgente anche su ulteriori incendi di vegetazione”.

“Per quanto riguarda il corpo nazionale dei vigili del fuoco tornando sul campo dell’intervento di Massarosa che ad oggi arriva ad aver interessato quasi mille ettari di territorio boschivo l’intervento ha visto l’ausilio di mezzi aerei Canadair, che informiamo anche qualche illustre figura politica essere di proprietà del dipartimento dei vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile, elicotteri dei vigili del fuoco, oltre 200 vigili del fuoco provenienti sia da comandi limitrofi sia da direzioni regionali diverse. Purtroppo con la straordinarietà degli eventi non sempre basterà il cuore dei vigili del fuoco (in molti rientrati volontariamente in giorni liberi dal servizio per fronteggiare l’emergenza) per colmare le mancanze di amministrazione e Regione. La lotta antincendio boschivi è difatti materia delle Regioni e da molti anni ormai gli accordi e le convenzioni stipulate tra Regione Toscana e direzione vigili del fuoco Toscana non prevedono squadre boschive di vigili del fuoco aggiuntive a quelle ordinarie e la partecipazione ai Centri operativi provinciali Aib continuano di anno in anno a prevedere meno presenze di personale vigili del fuoco”.

“Il fatto di essere sempre presenti ed immediatamente operativi – conclude Fns Cisl – non deve essere la motivazione per dimenticarsi dei vigili del fuoco e per darci forzatamente le ultime parole di frasi che inneggiano ad un sistema ben più ampio di cui i vigili del fuoco sono componente fondamentale. L’estate sarà ancora lunga e le previsioni a lungo termine non ci rassicurano; chiediamo pertanto alla Regione Toscana di aprire alla valutazione e riproporre la riorganizzazione di squadre boschive dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda la nostra amministrazione invece la Fns Cisl ribadisce e rimarca l’importanza di risorse aggiuntive poiché quelle attuali destinate ai mezzi e alla loro manutenzione sono insufficienti; servono pertanto sforzi ulteriori e piani di assunzione adeguati per fronteggiare al meglio situazioni gravi ed imprevedibili come quelle che abbiamo vissuto nei giorni e nelle ore scorse”.