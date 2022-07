Coronavirus, altri 473 contagiati in provincia di Lucca

Sono 473 i nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore, un dato in linea con la giornata di ieri (21 luglio).

Nel dettaglio, sono 86 i nuovi contagiati in Valle del Serchio (Vagli 3, Pescaglia 11, Sillano Giuncugnano 3, Fabbriche di Vergemoli 2, San Romano 3, Minucciano 4, Borgo a Mozzano 14, Coreglia 10, Castelnuovo 10, Pieve Fosciana 4, Gallicano 6, Molazzana 1, Barga 8, Villa Collemandina 1, Bagni di Lucca 4, Castiglione 1, Piazza al Serchio 1), 228 nella Piana di Lucca (Altopascio 22, Capannori 64, Lucca 124, Porcari 12, Montecarlo 5, Villa Basilica 1) e 159 in Versilia (Massarosa 26, Viareggio 66, Camaiore 34, Stazzema 3, Seravezza 13, Pietrasanta 14, Forte dei Marmi 3).

I dati della Toscana

Toscana sono 1.312.242 i casi di positività al Coronavirus, 3632 in più rispetto a ieri (796 confermati con tampone molecolare e 2836 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.205.860 (91,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2299 tamponi molecolari e 16919 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,9% è risultato positivo. Sono invece 4659 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 78% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 96042, +1% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 779 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più).

Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 5 uomini e 5 donne con un’età media di 84,2 anni. Sono 2 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Pisa, 4 a Livorno.

L’età media dei 3632 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (12% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (796 confermati con tampone molecolare e 2836 da test rapido antigenico). Sono 363240 i casi complessivi ad oggi a Firenze (876 in più rispetto a ieri), 88643 a Prato (197 in più), 103680 a Pistoia (260 in più), 64306 a Massa-Carrara (201 in più), 138748 a Lucca (473 in più), 152.106 a Pisa (409 in più), 117062 a Livorno (405 in più), 118800 ad Arezzo (317 in più), 94387 a Siena (257 in più), 70715 a Grosseto (237 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1386 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1435 nella Nord Ovest, 811 nella Sud Est.

Complessivamente, 95263 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (970 in più rispetto a ieri, più 1%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.205.860 (2662 in più rispetto a ieri, più 0,2%).