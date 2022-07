Incendi a Lucca, in corso la bonifica a Castiglioncello e Piazzano

Buone notizie sul fronte incendi nel territorio del comune di Lucca

La frazione di Castiglioncello è sotto bonifica, mentre i vigili del fuoco e le autorità competenti continuano a tenere d’occhio i fumi residui nei paesi di Valpromaro e Fibbialla sul versante versiliese.

A Piazzano la situazione è sotto controllo e le zone limitrofe interessate dall’incendio sono sotto bonifica, con l’intervento dei mezzi specializzati. Rimangono tuttavia in vigore, in forma precauzionale, le ordinanze di evacuazione in essere.

Proseguiranno dunque i presidi nelle frazioni evacuate per evitare il rischio di sciacallaggio nelle abitazioni.

Nel pomeriggio di domani (23 luglio) è previsto un nuovo vertice per valutare la revoca delle ordinanze.

Per quanto riguarda la viabilità provinciale, sono in corso sopralluoghi per verificare se ci sono le condizioni per riaprire la Sp34 dei Canipaletti, poiché ci sono zone che ancora non possono essere dichiarate in bonifica.