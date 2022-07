Incendi a Massarosa, un conto corrente per raccogliere gli aiuti

Un conto corrente per sostenere le popolazioni colpite dall’incendio.

Lo ha messo a disposizione l’amministrazione comunale che ha deciso di far convogliare gli aiuti attraverso l’Iban del Comune di Massarosa con una causale specifica e dedicata.

L’Iban è IT63U0503470170000000002170, la causale “donazione per emergenza incendio”.

“Ringraziamo fin da subito per ogni forma di sostegno, anche il più piccolo, è comunque prezioso – commenta la sindaca Simona Barsotti – e garantiamo il nostro impegno e la massima trasparenza nell’utilizzo delle somme raccolte. Massarosa si rialzerà anche questa volta e insieme ripartiremo per far tornare le nostre colline alla loro naturale bellezza”