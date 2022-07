Incendi in collina, si sospetta il dolo anche per un episodio sulla via che collega Monteggiori e Santa Lucia

Tanta paura nella zona di Santa Lucia e Monteggiori, dopo un focolaio scoppiato nella sera di mercoledì 20 luglio. La segnalazione è giunta da alcuni abitanti della zona, che hanno raccontato la disavventura accorsa, dopo aver chiamato i vigili del fuoco.

“Saranno state le 21,30 di mercoledì, io e la mia famiglia eravamo a casa e ad un certo punto sentiamo delle forti grida provenienti da fuori – dice un signore che abita sulla via che collega Monteggiori a Santa Lucia -, abbiamo pensato subito che fosse la nostra vicina e siamo accorsi immediatamente fuori. Non ero da solo, le urla della vicina avevano attirato altre persone, miei conoscenti e parenti. Appena fuori abbiamo visto delle fiamme, che erano già molto alte, divampare da un boschetto secco, che si trova dietro le nostre abitazioni. Il fuoco si propagava velocemente e a poca distanza era parcheggiata la macchina della vicina. Con i miei parenti ci siamo attivati immediatamente per spegnere l’incendio – spiega l’uomo –, abbiamo preso una sistola da una villa qui vicino e abbiamo spento l’incendio, a quel punto abbiamo chiamato i vigili del fuoco, per avvertirli. Appena sono arrivati hanno fatto i loro rilievi”.

Anche se la situazione appare sotto controllo e senza alcune conseguenze, gli abitanti che hanno appena spento l’incendio, si accorgono di un dettaglio importante: “A margine della carreggiata abbiamo notato un bastone annerito, come se fosse un cerino – spiega l’uomo -, tutti abbiamo pensato che fosse da li che è partito l’incendio, inoltre sono sicuro che nel pomeriggio in quel punto non ci fosse niente”.

Pur non essendone certi, le persone che abitano sulla via, indicano il bastone ai vigili del fuoco che svolgono i rilievi di rito. La circostanza darebbe la certezza che dietro alcuni di questi incendi, c’è veramente la mano dell’uomo, anche se, pare ormai accertata la matrice dolosa dell’incendio di Bozzano. Stessa cosa potrebbe essere accaduta qui sulla via che collega Monteggiori da Santa Lucia. Secondo le testimonianze ci sarebbe un’altra circostanza a far propendere per l’atto volontario.

“Nel mentre che ci stavamo organizzando per spegnere l’incendio – dice un abitante del luogo – ho notato da lontano una macchina ferma al margine della carreggiata. È una macchina sportiva, bassa. La cosa mi ha fatto subito un po’ strano, perché il conducente non è sceso ad aiutarci o a vedere quello che stava succedendo. Dopo pochi minuti se n’è andata, per poi tornare quando sono arrivati i vigili del fuoco. Anche in quell’occasione è rimasta lontano, ad osservare quello che stava accadendo”.

Secondo gli abitanti, lo strano atteggiamento tenuto dalla guidatore dell’autovettura, farebbe alimentare non pochi sospetti, perché il comportamento è associabile a quello di qualcuno che, dopo aver acceso le fiamme con un innesco (ad esempio il bastone rinvenuto al margine della carreggiata), è rimasto poi ad aspettare per controllare se il fuoco avesse preso.



Allo stesso modo però potremmo dire che è il normale comportamento di un curioso, che si è semplicemente accorto che c’era qualcosa di strano nel veder agitare molte persone e che dopo ha voluto sincerarsi che non fosse successo niente di grave.

Nonostante tutto, mano a mano che passano i giorni, sembra che la possibilità che ci sia la mano di un uomo dietro questi incendi diventa sempre più certezza e anche la cittadinanza contribuisce a segnalare eventuali comportamenti sospetti.