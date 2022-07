Lite in famiglia fra coniugi e suocero: carabinieri arrivano in forze perché l’anziano possiede un fucile

Tanta paura nella tarda serata di ieri (21 luglio) per una lite in famiglia nella periferia cittadina. La discussione, che andava avanti fin dal pomeriggio per futili motivi legati alla convivenza, è diventata più accesa poco dopo le 22,30, quando è arrivata una chiamata di soccorso ai carabinieri di Lucca.

Subito è scattato il dispositivo di sicurezza dell’Arma che ha inviato più pattuglie nella zona dell’abitazione dove si stava svolgendo la lite, soprattutto dopo che dai controlli era emerso come il suocero risultava essere possessore di un fucile.

I militari arrivati sul posto hanno riportato la situazione alla calma, identificato le persone coinvolte, e hanno informato i contendenti dei loro diritti.