Incendi a Lucca sotto controllo, revocata l’evacuazione di Piazzano

Anche i cittadini di Piazzano che erano stati evacuati dalle loro case, in tutto una quindicina di persone, possono fare rientro nelle proprie abitazioni.

“In tutte le zone interessate dagli incendi – spiega il Comune – la situazione è adesso da ritenersi sotto controllo e le azioni di bonifica proseguiranno incessanti, fino al ripristino dell’intera area. Il monitoraggio delle forze competenti resta comunque attivo e vigile. L’amministrazione comunale ringrazia i vigili del fuoco, la Protezione civile, la Polizia municipale, tutti i volontari e le realtà coinvolte per l’eccezionale lavoro svolto in questi giorni così difficili per la nostra comunità”.