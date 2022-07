Non c’è pace per gli incendi in Versilia, scoppiano nuovi roghi

Non c’è tregua per gli incendi di bosco in provincia di Lucca e in particolare in Versilia. Mentre, infatti, i vigili del fuoco, il personale Aib e la protezione civile continuano a lavorare nelle attività di bonifica e monitoraggio del maxi rogo che ha devastato le colline di Massarosa, nel pomeriggio di oggi (23 luglio) altri roghi sono scoppiati a Stiava, sempre nel territorio di Massarosa, e a Seravezza.

Si tratta anche in questi casi di incendi di bosco che hanno richiesto l’intervento degli operatori e sono stati resi complicati dalle raffiche di vento.