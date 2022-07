Rogo a Massarosa, avanti le indagini per incendio doloso

“Queste immagini delle foreste di Massarosa in cenere sono strazianti”.

Lo scrive, con rammarico, sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a poche ore dal contenimento del rogo che per giorni ha tenuto in apprensione gli abitanti del comune e le varie frazioni collinari, con 800 ettari di bosco andati in cenere, alcune case distrutte e un migliaio di sfollati. Un incendio doloso secondo la procura di Lucca che ha aperto un fascicolo di indagine.

“Purtroppo – prosegue – l’estate si preannuncia rovente per il rischio incendi al quale si aggiunge anche la follia dell’uomo: la procura di Lucca ha aperto un fascicolo per incendio boschivo doloso”.

“Pertanto è fondamentale la massima prudenza e attenzione di ciascuno di noi – conclude Giani, ricordando che “sono vietati tutti gli abbruciamenti vegetali e accensioni di fuochi fuori da aree attrezzate. Appena avvistiamo un incendio chiamiamo il numero verde regionale 800 425 425. La Toscana è la regione più boschiva d’Italia e continueremo sempre nelle opere di prevenzione, salvaguardiamo questo patrimonio naturale insieme”