Rogo a Massarosa, revocate le evacuazioni di Panicale e Valpromaro

Nel corso di una riunione svolta alla Prefettura di Lucca nel pomeriggio di oggi (23 luglio), tra i tecnici della Prefettura di Lucca, della Protezione civile regionale, provinciale e comunale, dell’organizzazione regionale antincendi boschivi e dei vigili del fuoco, sono state svolte le valutazioni per il rientro nelle proprie abitazioni delle persone che nei giorni scorsi sono state evacuate a causa dell’incendio che ha coinvolto il territorio comunale di Massarosa.

Proseguono intanto le operazioni di contenimento e messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio attraverso interventi puntuali delle squadre a terra e dell’elicottero regionale in servizio in quella zona. La stima definitiva indica in 908 gli ettari di territorio andato distrutto.

908 ettari di territorio bruciato e un perimetro di 19 chilometri. Le squadre stanno lavorando al contenimento e alla messa in sicurezza su Montigiano, Gualdo, Valpromaro, Fibbialla e Piazzano. Ampie superfici incombuste sull’area colpita dal fuoco per cui possibili riprese. Revocata l’ordinanza di evacuazione per Panicale, con prescrizioni relativamente a situazioni di potenziale pericolo (ad esempio depositi gas uso domestico). Revocata altresì l’ordinanza di evacuazione per Valpromaro con prescrizione di sistemi di allertamento e evacuazione in caso di necessità e continuo monitoraggio. Restano in vigore le ordinanze per Inta e Scherzi, Gualdo e Piazzano, come restano al momento quelle relative a Polla del Morto, Acquachiara, Ronco e Bicocca.

Da segnalare, infine, che nel corso del pomeriggio si sono sviluppati incendi nel comune di Signa nell’area di Firenze ed a Seravezza in provincia di Lucca. In entrambi i casi hanno operato o stanno operando elicotteri della flotta regionale e squadre degli Antincendi boschivi. In particolare a Signa l’elicottero impiegato è rientrato, mentre a Seravezza sono all’opera due mezzi.