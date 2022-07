Ruba due catenine d’oro in discoteca, nei guai un 24enne

Un giovane di 24 anni di Genova è accusato di un doppio furto alla discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta.

Il giovane è stato incastrato dalle indagini del commissariato di Forte dei Marmi che stanotte (23 luglio) attorno alle 4 ha inviato sul posto gli agenti.

Il personale di vigilanza del locale ha segnalato agli agenti di aver individuato e fermato il probabile autore di due furti di catenine d’oro avvenuti all’interno della Discoteca ai danni di due ragazzi.

Si trattava, per l’appuntato, di un ragazzo nato e residente a Genova di 24 anni, che è stato indicato dalle vittime come il responsabile di un duplice furto con destrezza avvenuto poco prima sulla pista da ballo della discoteca: poi si era nascosto la refurtiva nelle scarpe.

Le collanine rubate, quindi, trovate a seguito di perquisizione, sono state restituite alle vittime.

Portato in ufficio ed esaurite tutte le procedure di rito, il ventiquattrenne con diversi pregiudizi di polizia specifici in reati predatori, è stato denunciato per furto aggravato e successivamente reso destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per anni tre presso il Comune di Pietrasanta.