Incendio a Massarosa, fiamme estinte: iniziata la bonifica

E’ finalmente estinto il maxi rogo che da lunedì scorso ha interessato le colline di Massarosa. Nella giornata di oggi (24 luglio) sono iniziate le operazioni di bonifica su tutto il perimetro dell’incendio e anche nelle zone che erano rimaste evacuate.

Ne ha dato conferma il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini: “L’Unione dei Comuni della Versilia ci ha riferito che anche a Massarosa e Camaiore, su tutto il perimetro del rogo e anche per le zone che erano rimaste evacuate, l’incendio è in bonifica. Finalmente. Un grande grandissimo grazie va ai vigili del fuoco, alla Protezione Civile regionale, provinciale e comunali, e ai tantissimi volontari dell’Aib per il grande lavoro svolto, con professionalità e senza mollare mai, anche di fronte a condizioni meteo avverse come è accaduto in questi giorni”.