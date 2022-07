Maxi rogo a Massarosa, al lavoro la task force: al vaglio le testimonianze

E’ appena iniziato il lavoro della task force nazionale dei carabinieri forestali, specializzati in incendi boschivi. E serviranno numerosi accertamenti per stabilire, con esattezza, la natura dolosa del rogo. Al momento è un sospetto più che fondato, visto che la procura di Lucca ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per incendio boschivo. Ma servono elementi certi per stabilire se si tratti di un rogo colposo oppure doloso.

Una task force nazionale indaga sul maxi rogo a Massarosa: trovato il punto d’innesco – Luccaindiretta

Lo ha detto senza girarci troppo intorno il procuratore capo di Lucca, Domenico Manzione. Di inneschi non ne sono stati trovati: è stato trovato il punto, semmai, da dove sarebbero partite le fiamme, come avevano spiegato gli investigatori nei giorni scorsi. Allo stato attuale, infatti, sono al vaglio diverse segnalazioni, alcune anche piuttosto contraddittorie.

La task force allestita per le indagini sta vagliando anche le immagini satellitari per ricostruire la catena degli eventi che hanno portato al rogo che ha distrutto le colline di Massarosa. Al momento non è ancora possibile escludere nulla.

Sono comunque al vaglio le segnalazioni di alcune persone che avrebbero riferito di aver visto un soggetto aggirarsi con fare losco nella zona dove poco dopo sono partite le fiamme. Ancora troppo poco per le indagini.