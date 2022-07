La sua casa, a Montigiano, frazione collinare di Massarosa dove solo dopo 4 giorni il rogo è stato domato, è rimasta distrutta dal fuoco.

“Abito a Montigiano da 5 anni con la mia canina Sissi e sono vittima dell’ incendio che ha devastato il mio paese”.

E’ la testimonianza di una ragazza, Stefania Cipollini, che racconta le ore di incubo trascorse, e la sua disperazione.

“Era dalle 21 della sera dello scorso martedì 19 luglio che avevo capito che sarebbe successo qualcosa di grave vedendo le fiamme salire sulla zona panoramica del belvedere e sono stata evacuata a mezzanotte – spiega – quando il fuoco aumentava di volume”.

Stefania, come molti altri sfollati, ha dovuto lasciare la sua abitazione, non sapendo se l’avrebbe ritrovata come era.

“Sono stata in strada a Massarosa con la mia canina – ricorda – nel punto dove erano anche altre altre persone evacuate come me, disperate. Uno scenario da incubo, il cielo, di notte, era rosso, poi il fumo. Un calvario durato fino alle sei e mezza del mattino successivo, quando sono arrivati i Canadair”.

“Volavano pezzi neri, bruciati – aggiunge -, l’aria fuori era irrespirabile”.

“La mia casa purtroppo è stata devastata per la perdita di metano da una casa vicina – afferma con grande rammarico – altrimenti le fiamme sarebbero passate da lì senza aver fatto danni come è infatti successo per le altre due case a fianco”.

“Il problema ora è evitare altri danni – conclude Stefania – dato che la terra non è più come prima e con le piogge che verranno ci possono essere rischi per smottamenti e caduta alberi. Il paese è colpito da frane, da sempre e a cose normali. Le immagini di questo inferno non le avrei mai volute vedere. Montigiano era un paese panoramico, storico, pieno di verde, di pace e tranquillità. Ora è un paese pieno di cenere, devastato dalle fiamme e nell0 aria si respira il silenzio della devastazione. Dicono che ci vorranno 50 anni per tornare alla normalità. Allora io non riuscirò più a vederlo com’era”.