Muore stroncato da un malore nel parco dell’Orecchiella

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi (24 luglio) al Parco dell’Orecchiella, in Garfagnana. Un anziano di 78 anni è morto ucciso da un improvviso malore mentre stava passeggiando.

Per il pensionato non c’è stato purtroppo niente da fare. La centrale operativa una volta ricevuto l’allarme attorno alle 14 ha inviato sul posto ambulanza e elisoccorso ma per la vittima non c’è stato niente da fare.