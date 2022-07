Disagi per un incidente meccanico a un’auto in uscita da Porta Santa Maria

Disagi nel tardo pomeriggio di oggi (25 luglio), almeno fino alla rimozione del mezzo, per un incidente meccanico che ha riguardato un Land Rover Discovery Sport all’uscita da porta Santa Maria.

Foto 3 di 4







Per cause tutte da chiarire, forse per l’urto contro una superficie o per un cedimento strutturale a seguito di un altro impatto, il semiasse anteriore dell’auto si è spezzato in due. Il conducente a quel punto ne ha perso il controllo ma è riuscito ad evitare l’impatto con le strutture della porta.

L’ingombro sulla carreggiata, e l’attesa del carro attrezzi per la rimozione, ha creato non pochi disagi in uscita almeno fino a che non è arrivata una pattuglia della polizia municipale per regolare la viabilità.