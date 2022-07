Hashish e marijuana in casa, in manette una coppia di ventenni

I carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno arrestato ieri (24 luglio) due persone, un giovane di origine straniera di 22 anni ed una giovane italiana 24enne, entrambe residenti in Garfagnana e già conosciuti dalle forze dell’ordine.

Nella mattinata alcune pattuglie hanno eseguito nella zona di Castelnuovo di Garfagnana un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga nel cui ambito i due sono stati controllati trovati in possesso di un piccolo frammento di hashish.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione in uso ai due soggetti, quindi nella loro piena disponibilità, quattro pezzi di hashish pari ad un peso complessivo di 109 grammi e una pianta di marjuana dell’altezza di 43 centimetri, una bilancina di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il tutto è statto sequestrato e le persone fermate sono state condotte in caserma e arrestate in flagranza per l’ipotesi di reato di concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Pm di turno avvisato dei fatti, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida, ha disposto per la donna gli arresti domiciliari presso la residenza mentre per l’uomo la detenzione nella camera di sicurezza della compagnia.

Nella mattinata odierna gli indagati si sono presentati davanti al giudice del tribunale di Lucca che ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo fissato per il 12 settembre, avendo concesso i richiesti termini a difesa.