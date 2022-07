Incendi in Lucchesia, si va verso il ritorno alla normalità

Incendi in Lucchesia, verso il ritorno alla normalità dopo il dramma nei giorni scorsi. Normalità, ovviamente, condizionata dai danni ingenti alla vegetazione e anche a immobili e infrastrutture che il fuoco ha lasciato dietro di sé.



Mentre resta sempre alto il livello di allarme per le colline fra Massarosa, Camaiore e Lucca, dove i vigili del fuoco e gli uomini dell’antincendio boschivo sono in prima fila per intervenire su qualche focolaio che si ripresenta in terreni già percorsi dal fuoco prosegue anche l’operazione di spegnimento e di bonifica delle presse di carta da macero a fuoco nel piazzale della Ds Smith.

Un’operazione che, secondo le intenzioni, dovrebbe potersi concludere nella serata di oggi, praticamente a 48 ore dall’inizio del rogo.