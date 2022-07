L’amministrazione comunale di Camaiore ha voluto premiare per l’attività professionale di una vita Luciano Tofanelli, medico veterinario che per 45 anni ha reso instancabilmente servizio in campo sanitario per la tutela e la salute dei nostri animali.

“Il dottor Tofanelli è stato per quasi mezzo secolo un vero e proprio punto di riferimento per tutta la nostra comunità – spiega il comune in una nota – : il Centro Medico Veterinario Tofanelli a Lido di Camaiore, adesso gestito da figlio Federico, è e continuerà ad essere un’istituzione per la nostra città, soprattutto per l’amore e la dedizione con cui quotidianamente si prende cura degli animali di tutto il territorio camaiorese”.

“Il centro medico Tofanelli ringrazia l’amministrazione del Comune di Camaiore, il sindaco Marcello Pierucci e il presidente Andrea Boccardo per questo riconoscimento per i 45 anni di attività sul territorio del dottor Luciano Tofanelli – afferma il figlio Federico.

“Non mi sono reso conto del tempo passato – ha dichiarato Luciano Tofanelli – Segno inequivocabile di quanto la passione, la dedizione e l’impegno abbiano caratterizzato la sua carriera. Un grande orgoglio per tutti noi che abbiamo avuto il piacere di esserti accanto per tanti anni”.