Travolte in bici alla rotatoria sulla via Romana, una finisce in ospedale

In una giornata difficile per la viabilità un altro incidente si è verificato poco prima delle 21 alla rotatoria all’incrocio fra la via Romana e via Carlo Piaggia.

Due biciclette sono state colpite da una Lancia Ypsilon. Ad avere la peggio una delle due ragazze in bicicletta, condotta in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca da un’ambulanza della Croce Verde di Lucca.

I soccorsi e i rilievi dell’incidenti hanno comportato disagi per la viabilità.