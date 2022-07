Ventenne gravissima dopo lo scontro sull’Aurelia fra auto e scooter

Doppio grave incidente nel pomeriggio di oggi (27 luglio) in Versilia.

Il primo episodio si è verificato poco prima delle 16 quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrati un’auto e uno scooter sulla Aurelia in località Montiscendi a Pietrasanta. Ad avere la peggio una giovane di 20 anni, in sella allo scooter, che è stata condotta con Pegaso all’ospedale pisano di Cisanello. Al momento dell’intervento la giovane non era cosciente.

Poco prima delle 17 l’altro grave incidente a Querceta, che ha visto protagonisti anche in questo caso un’auto e uno scooter in via Alpi Apuane. Sul posto per l’intervento l’auto medica nord e la Croce Verde di Forte dei Marmi. Una ragazza con un trauma cranio – facciale è stata trasportata in codice rosso all’ospedale della Versilia.