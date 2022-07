Crolla in Darsena un pino di dieci metri di altezza

La serata difficile di Viareggio, che ha vissuto un tragico incidente mortale sul viale dei Tigli, era stata preceduta da un altro incidente, per fortuna senza vittime.

Nel pomeriggio, infatti, in piazza Viani in Darsena un grosso pino ha ceduto restando completamente sdradicato. L’albero, dell’altezza di circa dieci metri e che non aveva alcun segno di possibile cedimento, è crollato adagiandosi su una delle panchine della piazza.

L’area, dopo il crollo, è stata immediatamente transennata dagli addetti della Capitaneria di Porto che nella zona ha la sua sede. Proprio oggi, ironia della sorta, era in programma un evento organizzato dai ristoratori della zona per protestare contro l’asserita incuria della zona.