Furti nelle case in Versilia, nei guai due viareggini

A conclusione di una prolungata attività d’indagine, i carabinieri della stazione di Massarosa hanno scoperto i responsabili di diversi furti in abitazione ed in attività avvenuti tra settembre 2021 e gennaio 2022 a Viareggio, Torre del Lago e Massarosa.

Si tratta di D.V., 51enne, già noto alle forze di polizia, e di V.M., 43enne, entrambi di Viareggio, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e furto in abitazione in concorso con la recidiva reiterata e specifica per il primo soggetto.

Le indagini dei carabinieri hanno infatti consentito di risalire ad almeno una quindicina di furti commessi dai due soggetti, i quali hanno preso di mira abitazioni, attività commerciali e sedi di associazioni. Il modus operandi era sempre lo stesso, dopo aver individuato l’obiettivo, solitamente in zona più o meno isolata, forzavano le serrature o gli infissi ed asportavano materiali ed attrezzature da lavoro, televisori e soldi. In alcune occasioni hanno preso di mira anche le gettoniere di autolavaggi e distributori di benzina.

A conclusione dell’attività d’indagine, l’autorità giudiziaria di Lucca ha pienamente condiviso le risultanze investigative fornite dai carabinieri e ha emesso una misura cautelare nei confronti dei due responsabili.

I militari dell’arma hanno dunque rintracciato i due uomini ai quali hanno notificato il provvedimento sottoponendoli alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Viareggio con divieto di uscire dalle rispettive abitazioni dalle 21 alle 7 tutti i giorni.