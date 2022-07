Si ribalta con l’auto sulla via per Camaiore: la conducente finisce in ospedale

Un altro incidente stradale ha caratterizzato la serata di oggi (28 luglio). Si è verificato sulla via per Camaiore all’altezza del bivio per la Maolina.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, due auto si sono scontrate ed una, nella carambola, è rimasta ribaltata sulla carreggiata. L’auto era guidata da una donna che ha avuto bisogno di cure mediche: è stata condotta in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca. Non è in gravi condizioni e non corre pericolo di vita.

Qualche disagio per il traffico per i rilievi e per l’intervento di soccorso.