Cade dalla scala mentre monta la fibra in via Cenami: è grave

Incidente sul lavoro con caduta dall’alto nel primo pomeriggio di oggi (29 luglio) in via Cenami in pieno centro storico.

Un tecnico di un’azienda di telecomunicazione, impegnato a montare la fibra proprio sopra il ristorante L’oste di Lucca, ha avuto un problema di equilibrio con la scala ed è caduto rovinosamente sulla strada davanti agli occhi di decine di passanti.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che sono arrivati sul posto, hanno stabilizzato il ferito e lo hanno condotto in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale pisano di Cisanello. L’uomo, di circa 50 anni, ha un trauma cranico e un trauma facciale importante, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i tecnici del dipartimento di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Asl.