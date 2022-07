Commozione per l’ultimo saluto al vicequestore Leonardo Leone

C’era anche Lucio Pifferi, il capo dell’antiterrorismo italiano, a porgere l’ultimo omaggio a Leonardo Leone durante i funerali di stamattina (29 luglio) nella chiesa di San Marco.

Il dirigente della Digos di Lucca è deceduto a 54 anni il 27 luglio scorso dopo una lunga battaglia contro una malattia. I vertici di tutte le forze dell’ordine di Lucca, ovviamente a partire dai colleghi della Questura con il questore Dario Sallustio, tanti amici, cittadini, parenti e familiari hanno riempito ogni ordine di posto possibile della chiesa per una cerimonia funebre che ha visto anche l’intervento sul pulpito dei tre figli che hanno inteso ricordare la figura umana del padre appena scomparso.

Momento di autentica commozione e sincero cordoglio per tutti i presenti. Leonardo Leone sarà poi sepolto nel cimitero di Lunata dove riposerà in pace. Una brillante carriera in polizia e lo spessore umano hanno lasciato di lui una traccia indelebile in chi lo ha conosciuto o lavorato con lui.

“I suoi ragazzi”, come amava definirli lui stesso della Digos di Lucca erano in lacrime all’ultimo saluto al loro leader e fratello maggiore.

Un cerimonia che si è poi conclusa con il feretro che allontanandosi dalla chiesa di San Marco ha lasciato tutti con il più classico dei groppo in gola.

Riposi in pace e condoglianze alla famiglia e ai parenti.