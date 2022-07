La Guardia Costiera di Viareggio a tutela dell’ambiente marino costiero e del consumatore finale dei di prodotti ittici

Nelle settimane scorse le donne e gli uomini della Capitaneria di porto di Viareggio, sotto la direzione del Centro controllo area pesca della Direzione marittima della Toscana, ed il coordinamento, sul campo, del comandante Alessandro Russo, hanno eseguito una operazione complessa che ha investito l’intera filiera ittica, a tutela del consumatore finale.

In questo periodo, infatti, è cruciale, data la massiva presenza di turisti sulla nostra costa e quindi nei locali della Versilia, curare con meticolosa attenzione questo aspetto dell’attività operativa.

L’operazione è stata preceduta da un’accurata analisi di intelligence onde individuare le possibili vulnerabilità nella gestione della filiera ittica in Versilia e, quindi, per contro, mettere in campo tutte le azioni al fine di tutelare al massimo la salute dei consumatori finali dei prodotti ittici.

L’operazione è stata svolta in mare e a terra dai militari della Capitaneria di porto di Viareggio e del dipendente ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi.

Durante l’intero corso dell’operazione, il personale militare ha svolto circa 80 ispezioni da cui sono scaturiti 13 verbali per illeciti amministrativi per un importo di 19.500 euro, nonché 13 sequestri amministrativi per un totale di oltre 160 chilogrammi di prodotto ittico.

Nello specifico, le sanzioni amministrative hanno riguardato 9 infrazioni riscontrate in ristoranti nei Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi per la detenzione di prodotti ittici nelle celle frigo senza la relativa tracciabilità, mancata etichettatura e/o per mancata osservanza delle procedure dei piani Haccp.

Insieme ad Arpat, la Capitaneria di porto di Viareggio – inoltre – ha svolto, nelle settimane scorse, un’attività di monitoraggio a mare sulla qualità delle acquee di balneazione dell’intero compartimento. L’attività è stata svolta, a mare, con l’ausilio delle proprie motovedette, ed a terra andando a prelevare campioni di acquee di balneazione proprio presso quei lidi prospicenti le foci dei corpi idrici superficiali ritenuti di interesse (Fiumetto, Motrone Fossa dell’Abate), su batimetrica variabile 80 -100 centimetri partendo da riva.

Per ciò che attiene le analisi, tutti i campioni hanno dato un positivo riscontro in merito alla qualità delle acquee della Versilia, con presenza di batteri (Eschirichia coli, Enterococchi intestinali) ben al di sotto del limite di legge.

Le analisi sono disponibili sulla piattaforma del Sistema Informativo Regionale Ambientale