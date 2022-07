Un brutto incidente, mentre viaggiava verso una nuova emergenza, l’ha completamente distrutta il 26 luglio scorso. Parliamo della nuovissima ambulanza di tipo A per il soccorso di emergenza-urgenza della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Un mezzo, su motorizzazione Ford, di ultimissima generazione e che ora non esiste più.

I volontari che erano a bordo per fortuna ora stanno meglio e presto supereranno le loro ferite, anche grazie all’affetto dell’associazione e a quello di tutta la popolazione che non è mai mancato, ma l’ambulanza non ce l’ha fatta. Troppo ingenti e complicati i danni riportati nell’impatto per anche solo sperare di recuperarla.

“Dopo il grande impegno economico per l’acquisto di questo mezzo, ora è davvero difficile ripartire – dice la Cri di Bagni di Lucca – è difficile con le nostre sole forze trovare il modo ed i fondi per dotare quanto prima il nostro comitato di una nuova ambulanza e rendere nuovamente e pienamente operativo il nostro servizio di emergenza-urgenza. Per questo abbiamo bisogno di te. Vogliamo risollevarci quanto prima da quanto accaduto, tornare a svolgere la nostra missione sulle strade con una nuova ambulanza ammiraglia, in aiuto a chi soffre; con il lavoro giornaliero e costante dei nostri volontari e con un mezzo all’altezza del soccorso. Non ce la possiamo fare se non contando anche sul tuo aiuto. Aiutaci a superare questo momento complicato. Aiutaci ad acquistare la nuova ambulanza. Noi faremo tutto il possibile per realizzare questo nuovo progetto il prima possibile, ma senza il tuo supporto tutto questo sarà davvero complicato, per non dire impossibile. Questo è un momento importante, aiutaci a ripartire il prima possibile”.

Questo il link alla piattaforma per le donazioni.