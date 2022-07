Due consigli in tre giorni per la nuova amministrazione: si parla delle linee programmatiche

Due consigli in tre giorni per la nuova amministrazione guidata dal sindaco Mario Pardini.

Si comincia venerdì (5 agosto), con convocazione alle 20,30. Sarà quella la seduta dedicata alla presentazione al consiglio delle linee programmatiche da parte del sindaco. Non seguirà la discussione in aula che è in programma lunedì 8 agosto, sempre con inizio alle 20,30.

In quella seduta si parlerà anche della salvaguardia di bilancio e dell’assestamento generale, il primo vero provvedimento di bilancio dell’amministrazione Pardini.