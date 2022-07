Mediavalle, l’incendio minaccia le case a Tiglio Alto

Un altro incendio di bosco in Valle del Serchio, probabile continuazione delle fiamme nella collina di Ferchia nel territorio del comune di Coreglia.

Per questo episodio i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono impegnati a presidio delle abitazioni nel comune di Barga in località Tiglio Alto, per un incendio di bosco, dove sono a lavoro le squadre Aib e gli elicotteri della Regione Toscana.

Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento a Coreglia Antelminelli, dove l’organizzazione regionale antincendi boschivi sta intervenendo da ieri pomeriggio per un incendio forestale in quota che ha già percorso 15 ettari di superficie boscata. Le operazioni sono rese difficili dalla pendenza e dalla inaccessibilità della zona e ulteriormente complicate dalla presenza di grandi quantità di materiale secco a terra, che si è accumulato a seguito dei danni da vento e delle nevicate che hanno interessato la zona.

Ieri erano attivi 4 elicotteri della flotta regionale, un direttore delle operazioni di spegnimento di Regione Toscana e 11 squadre antincendi boschivi, con i vigili del fuoco impegnati a presidio delle abitazioni.

Un fronte dell’incendio è stato messo in sicurezza anche grazie al lavoro del personale dei gruppi addetti all’uso del fuoco che ha operato nella serata di ieri per applicare tecniche di controfuoco e ridurre il fronte di fiamma.

Oggi (29 luglio), alle prime luci dell’alba, si sono alzati in volo due elicotteri regionali che supportano il lavoro delle 8 squadre di operai forestali e volontari Aib coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento dell’Unione di Comuni della Mediavalle.

La Regione rinnova l’appello a porre la massima attenzione e al rispetto del divieto di abbruciamento di residui vegetali.