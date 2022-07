Meteo, in arrivo piogge anche sul territorio della provincia di Lucca.

È stata emessa per domani, infatti, un allerta meteo giallo per tutta la provincia di Lucca per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti.

L’allerta sarà in vigore dalle 21 di oggi (29 luglio) alle 8 di domani e poi ancor dalle 11 alle 20 sempre di domani.